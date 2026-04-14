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Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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14.04.2026 15:28:20

Gericht: Verwechslungsgefahr: Aldi muss Schlappe im Schoko-Kugel-Streit mit Lindt einstecken

Rot verpackte Lindor-Kugeln sind eines der bekanntesten Produkte des Lindt-Konzerns. Doch auch Aldi verkauft eine ähnlich aussehende Schokolade in der Schweiz. Ein Gericht untersagt dies nun.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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