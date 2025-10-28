28.10.2025 05:49:38

Gericht entscheidet in Namensstreit um Likör ohne Ei

KIEL (dpa-AFX) - Das Landgericht Kiel will am Dienstag über die Frage entscheiden, ob ein Likör, der kein Ei enthält, sich auch so nennen darf - nämlich "Likör ohne Ei". Diesen Namen hat ein kleines Unternehmen aus den schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) für seine vegane Spirituose auf Sojabasis mit Rum gewählt. Dagegen zog der Schutzverband der Spirituosen-Industrie vor Gericht.

Unternehmer Ole Wittmann ist überzeugt, dass Konsumenten verstehen, dass in seinem Produkt kein Ei verarbeitet ist und sieht daher keine Irreführung. Der klagende Verband hingegen sieht einen Verstoß gegen die EU-Spirituosenverordnung. Eine Bezugnahme des Namens auf Eier sei nicht erlaubt, weil keine Eier enthalten seien. Die Bezeichnung "Likör ohne Ei" stelle eine gedankliche Verbindung zu Eierlikör her. Auch das verbiete das Gesetz./moe/DP/he

