Gericht: Erster Leitungsabschnitt für Rügener LNG-Terminal darf gebaut werden

LEIPZIG (AFP)--Für den Abschnitt der Anbindungsleitung für das auf Rügen geplante LNG-Terminal kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig lehnte den Antrag einer Umweltorganisation gegen den dafür erlassenen Planfeststellungsbeschluss des Bergamtes Stralsund ab, wie es am Donnerstag mitteilte. Der Bau betrifft den ersten seeseitigen Abschnitt der LNG-Anbindungsleitung zwischen dem Hafen von Mukran und Lubmin.

Mit dieser Leitung sollen zwei im Hafen von Mukran geplante sogenannte FSRU (Floating Storage and Regasification Units) an das bestehende Gasfernleitungsnetz angebunden werden. Diese können Flüssigerdgas (LNG) speichern sowie erwärmen und damit wieder gasförmig machen.

Das Bundesverwaltungsgericht erklärte in seinem Beschluss, der demnach bereits am Dienstag gefasst wurde, die Klage der Umweltschützer gegen das Vorhaben sei "voraussichtlich unbegründet" und habe daher keine "aufschiebende Wirkung". Der Planfeststellungsbeschluss gehe "zu Recht mit Blick auf die kommenden Heizperioden einschließlich der im Winterhalbjahr 2023/2024 von einem Fortbestand der Gasversorgungskrise aus". Nach aktueller Einschätzung der Bundesnetzagentur begründe die notwendige Stabilisierung der Versorgungssicherheit den "zusätzlichen Bedarf an LNG-Einspeisemöglichkeiten".

