Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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20.10.2026 15:01:25

Gericht gibt Eigentümer recht: Google darf Satellitenbilder von Grundstück nicht veröffentlichen

Ein Mann aus Frankfurt wehrt sich erfolgreich dagegen, dass sein Wohnhaus bei den Google-Diensten Maps und Earth zu sehen ist. In dem Fall zeigten die Bilder auch den Teil des Grundstücks, der von der Straße nicht zu sehen ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 670,00 1,47% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 302,30 -1,68% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 298,90 -1,56% Alphabet C (ex Google)

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
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