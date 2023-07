Gericht in Thailand setzt Parlamentsmandat von Regierungschef-Kandidat aus

Bangkok (Reuters) - In Thailand hat das Verfassungsgericht die Aussetzung des Parlamentsmandats von Oppositionspolitiker und Kandidaten für den Ministerpräsidenten-Posten Pita Limjaroenrat angeordnet.

Unmittelbar vor der geplanten Abstimmung über den neuen Regierungschef in Parlament und Senat nahmen die obersten Richter am Mittwoch eine Klage gegen den Sieger der Parlamentswahl im Mai an. Pita wird vorgeworfen, wegen Beteiligungen an Medien hätte er nicht an der Wahl vor zwei Monaten teilnehmen dürfen. Pitas Partei Move Forward teilte mit, die Aussetzung von Pitas Parlamentsmandat berühre nicht seine Kandidatur bei dem noch am Mittwoch geplanten zweiten Anlauf zur Wahl des Ministerpräsidenten.

Pita hat nach Angaben des Verfassungsgerichts 15 Tage Zeit, um zur Klage Stellung zu nehmen. Bereits früher hatte er erklärt, sein Besitz von Aktien eines Medienunternehmens stelle keinen Verstoß gegen die Wahlvorschriften dar.

Pita war aus der Parlamentswahl im Mai als Überraschungssieger hervorgegangen. Der 42-Jährige will unter anderem Wirtschaftsmonopole zerschlagen, die Wehrpflicht abschaffen und Generäle aus der Politik drängen. Besonders umstritten ist die Ankündigung seiner Partei, Artikel 112 des Strafgesetzbuchs zu reformieren, der Beleidigungen der Monarchie mit bis zu 15 Jahren Gefängnis vorsieht.

Vergangene Woche hatte Pita beim ersten Anlauf der Ministerpräsidentenwahl, zu der er ohne Gegenkandidaten antrat, zwar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Von den 250 Mitgliedern des konservativen, vom Militär ernannten Senats stimmten allerdings nur 13 für den Oppositionsführer. Da bei der Wahl des Regierungschefs die Stimmen beider Kammern gezählt werden, fehlten Pita 51 Stimmen. Die meisten Senatoren wurden nach dem Putsch 2014 vom Militär ernannt.

