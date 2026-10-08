Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
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08.10.2026 18:56:00
Gericht: Neuer Wiener Flughafen-Abfertiger darf Betrieb aufnehmen
Damit bestätigte das BVwG die im Bescheid des Verkehrsministeriums ausgeschlossene aufschiebende Wirkung von Beschwerden. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit dem Interesse der Flughafen Wien AG, die sonst laut Gesetz als Ersatz-Bodenabfertiger unfreiwillig einspringen hätte müssen.
Zwei Beschwerden gegen Vergabe an neu gegründete Firma
Gegen die Vergabe der Bodenabfertigungslizenz an die Joint Sky Services GmbH hatten zwei der vier unterlegenen Bewerber Beschwerde erhoben. Die Firma war erst drei Tage vor der ursprünglichen Ausschreibungsfrist gegründet worden.
Noch bis 24. Oktober ist die Airline Assistance Switzerland AG (AAS) neben dem Flughafen Wien für die Bodenabfertigung am Vorfeld zuständig. Die AAS betreut in Wien rund zwei Dutzend der insgesamt rund 65 Fluggesellschaften, darunter Turkish Airlines und die IAG-Fluglinien Iberia und British Airways.
Vergabe war schon einmal "mangelhaft"
Vor AAS hatte der türkische Dienstleister Celebi die Lizenz inne, dieser musste sie aber 2020 aufgrund einer vom Bundesverwaltungsgericht festgestellten "mangelhaften" Vergabe vorzeitig abgeben.
In der EU müssen Flughäfen ab einer gewissen Größe einen zweiten Bodenverkehrsdienstleister haben, damit Airlines eine Alternative zur Abfertigung durch den Flughafenbetreiber haben.
pro
ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com
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