Gericht räumt Benkos Abwickler prinzipiell Zugriff auf Stiftung ein

Mit dem Insolvenzverfahren des Signa-Gründers Ren� Benko hat dessen Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger auch juristisches Neuland betreten, geht aus einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) in Liechtenstein hervor. Schließlich wurde dem Masseverwalter prinzipiell ein sogenannter Haftungsdurchgriff auf die Stiftung eingeräumt. Diese wurde von Benko und seiner Mutter Ingeborg 2014 errichtet, Benko selber ist offiziell jedoch nicht mehr Begünstigter.

Grabenweger forderte im Rahmen des Insolvenzverfahrens von der in Liechtenstein registrierten Ingbe-Stiftung 50 Mio. Euro. Anfang dieses Jahres hatte das Fürstliche Landgericht eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach 50 Mio. Euro des damals auf 300 Mio. Euro geschätzten Gesamtvermögens gesichert seien. Damit wurde der liechtensteinischen Stiftung verboten, über Forderungen, insbesondere aufgrund von Bankguthaben, in dieser Höhe zu verfügen. Zugleich wurde mehreren Banken verboten, Auszahlungen an diese Stiftung bis zu diesem Betrag zu leisten. Nach liechtensteinischem Recht wurde zudem an diesen Forderungen ein Pfandrecht zugunsten des Insolvenzverwalters begründet. Anfang Juni konnte sich die Ingbe-Stiftung mit einem Rekurs beim Fürstlichen Obergericht durchsetzen, das den Sicherungsantrag abwies.

Neuerliche Entscheidung durch Landgericht

Sowohl beim Obergericht als auch beim Obersten Gerichtshof landete die Rechtsfrage, ob der sogenannte umgekehrte Haftungsdurchgriff auch zugunsten des Insolvenzverwalters möglich ist. Und diese Frage wurde vom Obersten Gerichtshof bejaht. Allerdings hob der OGH die Entscheidungen von Landgericht und Obergericht auf und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an das Landgericht zurück.

Der OGH habe dem Revisionsrekurs des Masseverwalters nur teilweise Folge geleistet, teilte unterdessen Thomas Körner, Anwalt der Ingbe-Stiftung, in einer Stellungnahme mit. "Das Sicherungsverfahren befindet sich nunmehr im II. Rechtsgang und es liegt daher kein Urteil des Fürstlichen Obersten Gerichtshofs vor, mit dem irgendwelche Ansprüche für die Gläubiger gesichert wurden."

Das Fürstliche Landgericht soll nun feststellen, ob und in welcher Höhe die behaupteten Forderungen der Insolvenzgläubiger gegen den originären Schuldner (Ren� Benko) tatsächlich bestehen. Dabei sind Land- und Obergericht an die vom Obersten Gerichtshof vorgenommene rechtliche Beurteilung gebunden. Nach liechtensteinischem Recht ist die vom Landgericht Anfang des Jahres erlassene einstweilige Verfügung jedoch weiterhin gültig. Damit ist die Forderung von 50 Mio. Euro bis zum finalen Urteil zugunsten des Insolvenzverwalters gesichert - der Stiftungsrat der INGBE Stiftung darf über diesen Betrag somit nicht verfügen, merkte Grabenweger an.

fel/sag

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