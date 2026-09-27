Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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27.09.2026 02:18:34
Gericht sieht Patent verletzt: Apple muss 5,7 Milliarden Dollar für iPhone-Vibrationsalarm zahlen
Das Unternehmen Taction Technology wirft Apple vor, eine spezielle Technik zu Unrecht genutzt zu haben. Diese sorgt für den Vibrationsalarm im iPhone und der Apple Watch. Die US-Geschworenen sprechen Apple schuldig, sehen aber keine absichtliche Patentverletzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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