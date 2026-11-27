MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Cannabisclub aus Oberbayern ist auch vor Gericht damit gescheitert, eine Anbaugenehmigung für Cannabis zu erhalten. Das Verwaltungsgericht in München entschied, dass das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit dem Verein zurecht die Erlaubnis verweigert hatte. Der klagende Verein kann nun die Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beantragen.

Der Verein CSC Minga versucht seit 2024, eine Erlaubnis für den gemeinschaftlichen Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis in Anbauvereinigungen zum Eigenkonsum zu erhalten. Das Landesamt lehnte dies ab mit der Begründung, dass jedes Vereinsmitglied am Anbau der Pflanzen konkret beteiligt sein muss.

In der Satzung des Vereins steht hingegen, dass sich nicht jedes Vereinsmitglied auch tatsächlich aktiv beteiligen müsse. Erdinc Tuncer, der Vereinsvorstand, begründete dies damit, dass man auch Menschen mit Behinderungen einschließen wolle, die sich nicht direkt an der Aufzucht der Pflanzen beteiligen könnten.

Die Richter überzeugte dies nicht. Nach dem Konsumcannabisgesetz müssten die Mitglieder beim gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis aktiv mitwirken, erläuterte ein Gerichtssprecher. "Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber verhindern, dass ein Anbauverein von dessen Mitgliedern lediglich zur Beschaffung von Cannabis gegen einen Mitgliedsbeitrag genutzt wird und die unmittelbar mit dem Eigenanbau verbundenen Tätigkeiten von entgeltlich Beschäftigten durchgeführt oder auf Dritte ausgelagert werden."

Es handele sich eine "zwingende gesetzlichen Vorgabe". In der Vereinssatzung sei nur vom Recht zur Mitwirkung die Rede. Aber "ein Recht zur Mitwirkung ist keine Verpflichtung zur Mitwirkung", betonte der Sprecher. Das Verwaltungsgericht habe darauf auch bereits in einem Eilverfahren im Februar 2025 hingewiesen.

Die meisten Anträge wurden wieder zurückgenommen

Nach Angaben es LGL gab es bisher in Bayern 46 Anträge von Anbauvereinigungen auf die Genehmigung von solchen Cannabisclubs. Dabei seien 12 Erlaubnisse erteilt worden und 5 Anträge seien abgelehnt worden. Ferner seien 25 Anträge zurückgezogen worden, die restlichen 4 würden noch bearbeitet.

Laut VGH ist das nun entschiedene Verfahren der einzige aktuelle Fall in dieser Art. Es gebe aber mehrere Verfahren an den Verwaltungsgerichten im Zusammenhang mit Anbauvereinen, bei denen es um Fragen des Baurechts gehe./uvo/DP/stw