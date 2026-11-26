BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|
26.11.2026 16:46:34
Gericht stoppt Übernahme der irischen Bank PTSB durch Bawag
Das irische Gericht lehnte die 1,6 Milliarden Euro schwere Transaktion ab, weil die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konntenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu BAWAG
|
12:26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime fester (finanzen.at)
|
10:03
|ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
25.11.26
|Verluste in Wien: ATX legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu BAWAG
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|152,50
|4,17%