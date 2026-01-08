KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
08.01.2026 19:30:00
Gericht streicht Honorar: KI-Einsatz führt zu Unverwertbarkeit eines Gutachtens
Ein Landgericht hat die Vergütung eines medizinischen Sachverständigen verweigert. Weite Teile seines Gutachtens seien ohne Hinweis per KI erstellt worden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
