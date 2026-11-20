Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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20.11.2026 17:47:39
Gericht verbietet Nachhaltigkeitsangabe auf Pfanni-Kloßteig
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Landgericht Hamburg hat dem britischen Konsumgüterkonzern Unilever eine Nachhaltigkeitsangabe auf der Verpackung eines Teigs für Kartoffelklöße untersagt. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass die Verpackung Verbraucher nicht darüber aufkläre, was sich hinter der Formulierung des "nachhaltigen Anbaus" verberge. Diese sei unscharf und vielschichtig, und der Hinweis auf dem Pfanni-Produkt deshalb irreführend.
Unilever will Entscheidung akzeptieren
Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Unilever mit Deutschlandsitz in Hamburg teilte aber bereits mit, die Entscheidung akzeptieren zu wollen. "Seit Mai 2026 wird der Pfanni Teig für Klöße nur noch ohne diesen Hinweis an den Handel geliefert", hieß es von Unilever. Zuvor sei der Nachhaltigkeitshinweis für das Produkt bereits auf der Konzernwebsite entfernt worden.
Klage der Deutschen Umwelthilfe
Klage erhoben hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch, bewertete die Entscheidung als "Grundsatzurteil". Die Entscheidung lege Mindeststandards für als nachhaltig beworbene Produkte fest. Resch sagte, Verbraucher müssten sich darauf verlassen können, dass zugesagte Eigenschaften definierten Standards entsprächen und deren Einhaltung kontrolliert werde./lkm/DP/zb
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