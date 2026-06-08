Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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08.06.2026 21:30:00
Gerichtsbeschluss missachtet: Meta geht gegen Pegasus-Hersteller NSO Group vor
Nach vereitelten Phishing-Angriffen wirft Meta der NSO Group vor, gegen eine vom Gericht verhängte dauerhafte Unterlassungsverfügung verstoßen zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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