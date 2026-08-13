13.08.2026 15:52:15

Geringverdiener im US-Vergleich : Dax-Manager kassieren 42 Mal so viel wie ihre Angestellten

Die 40 Vorstandsvorsitzenden der Dax-Konzerne verdienen gut, im Vergleich zu den Mitarbeitern der Firmen sogar sehr gut. Auch wenn die Gehälter im Schnitt erneut ansteigen: In den USA kassieren CEOs noch einmal wesentlich mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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