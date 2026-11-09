Bayer Aktie

Bayer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 00:12:38

Gerinnungshemmer Sunharbo von Bayer auch in den USA zugelassen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu.

Konkret geht es um Erwachsene, die kürzlich einen leichten bis mittelschweren nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten haben, also einen Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, das nicht aus dem Herzen stammt - oder um erwachsene Patienten nach einem sogenannten Mini-Schlaganfall. Jüngst hatte China Sunharbo bereits zugelassen.

Studiendaten zu Asundexian hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.

Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika)./mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Bayer Buy UBS AG
04.11.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 56,80 3,20% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen