Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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10.11.2026 00:12:38
Gerinnungshemmer Sunharbo von Bayer auch in den USA zugelassen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Bayer darf auf dem wichtigen US-Markt den Nachfolger des vormaligen Blockbusters Xarelto zur Schlaganfallvorbeugung verkaufen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ließ laut einer Mitteilung vom späten Montag das Medikament Sunharbo mit dem Wirkstoff Asundexian zur Anwendung in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung zur Senkung des Schlaganfallrisikos zu.
Konkret geht es um Erwachsene, die kürzlich einen leichten bis mittelschweren nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erlitten haben, also einen Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, das nicht aus dem Herzen stammt - oder um erwachsene Patienten nach einem sogenannten Mini-Schlaganfall. Jüngst hatte China Sunharbo bereits zugelassen.
Studiendaten zu Asundexian hatten vor knapp einem Jahr unter Anlegern die Hoffnungen auf einen weiteren Pharmakassenschlager wiedererweckt, nachdem Bayer zwei Jahre zuvor noch eine Phase-III-Studie zu Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko wegen eines Misserfolgs vorzeitig beenden musste. Analysten sehen Asundexian als Blockbuster, trauen dem Mittel also perspektivisch Milliardenumsätze zu.
Mit der Zulassung erhält das Pharmageschäft einen weiteren Wachstumstreiber, der helfen könnte, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter der Konkurrenz durch Nachahmer (Generika)./mis
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