German American Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

German American Bancorp hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte German American Bancorp 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 126,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte German American Bancorp einen Umsatz von 88,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at