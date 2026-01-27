German American Bancorp Aktie
WKN: 923760 / ISIN: US3738651047
|
27.01.2026 02:59:03
German American Bancorp Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - German American Bancorp (GABC) revealed earnings for its fourth quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $35.68 million, or $0.95 per share. This compares with $23.21 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, German American Bancorp reported adjusted earnings of $35.90 million or $0.96 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.87 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 47.4% to $96.00 million from $65.14 million last year.
German American Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.68 Mln. vs. $23.21 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.78 last year. -Revenue: $96.00 Mln vs. $65.14 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu German American Bancorp Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu German American Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|German American Bancorp Inc.
|40,58
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.