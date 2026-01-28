28.01.2026 06:31:29

German American Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

German American Bancorp lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 126,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 487,40 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 353,05 Millionen USD umgesetzt worden waren.

