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29.07.2026 06:31:29
German American Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
German American Bancorp hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat German American Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 126,9 Millionen USD im Vergleich zu 123,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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