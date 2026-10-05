BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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05.10.2026 12:27:27
German and US scientists win Nobel Prize in medicine for research on brain activity
The trio won the award for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics. This neurobiology tool has provided new insights into how we might treat blindness, depression, addiction and dementia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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