Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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28.08.2026 09:07:21
German army helps Poland protect itself against Russia
Poland is building a defense system along its northern and eastern borders to protect itself from Russia. Since June, German sappers have been assisting their NATO ally with the construction of the East Shield.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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