PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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26.11.2026 10:39:23
German authorities arrest 2 suspected members of pro-Iran terrorist group over plans to attack Cologne synagogue
Federal prosecutors say they have ordered the arrest of two memebers of a pro-Iranian group on suspicion of planning an attack on a synagogue. They were detained in the cities of Heidelberg and Cologne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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