PORT Aktie

PORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008

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15.10.2026 12:31:26

German Bundeswehr: A new naval port in Emden aims to enhance Germany's defense capabilities

Citing the escalating security threat, Germany's Navy has decided to establish a second port on the North Sea coast. Emden was chosen as the location.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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