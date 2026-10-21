PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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21.10.2026 21:55:27
German Bundeswehr: A new naval port in Emden aims to enhance Germany's defense capabilities
Citing the escalating security threat, Germany's Navy has decided to establish a second port on the North Sea coast. Emden was chosen as the location.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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