CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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03.11.2026 10:37:42
German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs
Automotive supplier to close four sites in Germany as crisis engulfing country’s flagship industry deepensWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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