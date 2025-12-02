Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
02.12.2025 16:19:14
German Christmas markets tighten security to protect holiday magic
As German cities ramp up Christmas market protections after past terror scares, vendors are footing part of the bill. Is the country's billion-euro holiday tradition starting to feel the chill?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
