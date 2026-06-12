Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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12.06.2026 16:55:20

German court holds Google liable for fake AI answers

Judges in Bavaria drew a distinction between standard search engine results and AI-generated summaries. They ruled that tech giants themselves are responsible for the content of answers provided by AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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