Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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13.06.2026 00:11:21
German court holds Google liable for fake AI answers
Judges in Bavaria drew a distinction between standard search engine results and AI-generated summaries. They ruled that tech giants themselves are responsible for the content of answers provided by AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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