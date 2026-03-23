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BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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23.03.2026 16:35:20

German court rejects climate case against BMW, Mercedes

Environmental campaigners wanted to stop the companies from selling combustion engine cars after 2030. They argued that continuing to release high amounts of CO2 could infringe on the rights of younger generations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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