BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
23.03.2026 16:35:20
German court rejects climate case against BMW, Mercedes
Environmental campaigners wanted to stop the companies from selling combustion engine cars after 2030. They argued that continuing to release high amounts of CO2 could infringe on the rights of younger generations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
23.03.26
|UBS AG beurteilt BMW-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
23.03.26
|Verbrenner-Aus ab 2030 gefordert - Deutsche Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen Mercedes und BMW (Spiegel Online)
|
23.03.26
|BGH: Kein Erfolg für Klimaklagen gegen BMW und Mercedes (dpa-AFX)
|
23.03.26