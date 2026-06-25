Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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25.06.2026 12:16:44
German drugmaker Merck to buy Bio-Techne in $11.3bn deal
Acquisition of US medical tools maker will be German group’s biggest in over a decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Merck KGaA
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|EQS-Adhoc: Merck KGaA: Merck vereinbart Akquisition von Bio-Techne Corporation (EQS Group)
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Analysen zu Merck KGaA
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|14:25
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|14:25
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
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|Merck KGaA
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.