SMIT Holdings Aktie
ISIN: KYG824001054
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19.06.2026 06:00:32
German electricity grid equipment maker SGB-SMIT in early IPO talks
Company’s valuation could top €4bn as investors focus on AI and data centre boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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