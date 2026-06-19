SMIT Holdings Aktie

SMIT Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG824001054

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19.06.2026 06:00:32

German electricity grid equipment maker SGB-SMIT in early IPO talks

Company’s valuation could top €4bn as investors focus on AI and data centre boomWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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