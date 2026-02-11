Homeland Aktie
WKN: 923715 / ISIN: US43739T1043
|
11.02.2026 07:35:24
German government pushes Syrians to return to their homeland
Almost 6,000 Syrians in Germany applied for voluntary repatriation to Syria in 2025. But the conditions are not stable enough for most Syrians to want to go back to their war-torn country of origin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Homeland Holding Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Homeland Holding Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.