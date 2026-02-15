Homeland Aktie
WKN: 923715 / ISIN: US43739T1043
|
15.02.2026 20:19:20
German government pushes Syrians to return to their homeland
Nearly 6,000 Syrians in Germany applied for voluntary return to Syria in 2025. But with security concerns lingering and reconstruction slow, Syria remains too unstable for most refugees to consider going back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Homeland Holding Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.