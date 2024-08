German High Street Properties AS (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

German High Street Properties AS (B) präsentierte am 20.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,74 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,1 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,3 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at