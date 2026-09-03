German High Street Properties AS (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

German High Street Properties AS (B) hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,72 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei German High Street Properties AS (B) ein EPS von -0,220 DKK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,75 Prozent auf 9,2 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte German High Street Properties AS (B) 9,3 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at