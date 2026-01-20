Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 06:11:19
German military personnel set to arrive in Greenland
Germany said that the European mission in Greenland was there to counter "threats" from Russia and China. The German team is among the groups of European military personnel who are scheduled to arrive in Greenland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
