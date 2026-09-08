Power Grid Aktie
WKN DE: A0M2CZ / ISIN: INE752E01010
|
09.09.2026 00:51:26
German police arrest suspect in power grid sabotage case
Investigators say the suspect used homemade rockets and conductive wire to target high-voltage lines in three German states, apparently as part of a campaign against fossil fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|GRID Inc. Registered Shs
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|Power Grid Corp of India Ltd
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