Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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24.09.2026 01:39:28

German-Russian relations at freezing point

Russia's full-scale invasion of Ukraine destroyed the once-close relationship between Moscow and Berlin. Yet the far-right AfD is calling for a normalization of relations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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