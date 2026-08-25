Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.08.2026 15:19:20
Germans swap friends for screens in their free time
People are spending less time going out with friends and more of their leisure time online. AI is now part of that shift.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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