ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
|
16.06.2026 15:35:19
Germany: 25 years of compensating Nazi-era forced laborers
A German fund established to compensate the millions forced to work for the Nazi regime has marked 25 years since the first payments were made. But for many it was much too late.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!