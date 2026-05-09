BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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09.05.2026 03:19:19
Germany: BioNTech shutting down COVID vaccine production entirely, 1,860 jobs at risk
The German company that pioneered one of the first mRNA coronavirus vaccines is halting production, handing the reins to partner Pfizer. BioNTech is restructuring to focus on research and illnesses like cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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