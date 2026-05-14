BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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14.05.2026 05:07:19
Germany: BioNTech shutting down COVID vaccine production entirely, 1,860 jobs at risk
The German company that pioneered one of the first mRNA coronavirus vaccines is halting production, handing the reins to partner Pfizer. BioNTech is restructuring to focus on research and illnesses like cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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12.05.26
|BioNTech-Aktie in Rot: Analyst reduziert Kursziel (dpa-AFX)
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11.05.26
|CSL-Aktie bricht nach Prognosesenkung massiv ein - Chance für BioNTech? (finanzen.at)
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09.05.26
|Biontech: Curevac-Gründer warnt vor gefährlichem Know-how-Verlust (Spiegel Online)
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08.05.26
|Betriebsrat kämpft um Jobs und Standorte von Biontech (dpa-AFX)
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07.05.26
|GNW-News: BioNTech kündigt neues Rückkaufprogramm für American Depositary Shares an (dpa-AFX)
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06.05.26
|BioNTech-Aktie in Rot: Massive Kritik von CureVac-Gründer nach angekündigter Standortschließung (dpa-AFX)
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06.05.26
|Biontech: Experte warnt nach Rückzug vor Versorgungsengpässen im Krisenfall (Spiegel Online)
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05.05.26
|BioNTech-Aktie im Minus: Verluste steigen - Sparmaßnahmen angekündigt (finanzen.at)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
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|Deutsche Bank AG
|11.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech Neutral
|UBS AG
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|BioNTech (ADRs)
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