BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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14.05.2026 08:59:20

Germany: BioNTech shutting down COVID vaccine production entirely, 1,860 jobs at risk

The German company that pioneered one of the first mRNA coronavirus vaccines is halting production, handing the reins to partner Pfizer. BioNTech is restructuring to focus on research and illnesses like cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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