Aston Villa Aktie
WKN DE: 918572 / ISIN: GB0000632850
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20.05.2026 23:11:26
Germany: Freiburg loses Europa League final to Aston Villa
The Bundesliga club hoped on winning its first ever title, but lost to a stronger English side. Meanwhile, an American doctor infected with the Ebola virus has been flown to Berlin for specialist treatment. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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