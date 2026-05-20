Aston Villa Aktie

Aston Villa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 918572 / ISIN: GB0000632850

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 23:11:26

Germany: Freiburg loses Europa League final to Aston Villa

The Bundesliga club hoped on winning its first ever title, but lost to a stronger English side. Meanwhile, an American doctor infected with the Ebola virus has been flown to Berlin for specialist treatment. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aston Villa PLC Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.