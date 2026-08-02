Mutual Aktie

Mutual für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLZW / ISIN: JP3909550000

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02.08.2026 16:39:19

Germany: Islamism and right-wing extremism — a story of mutual radicalization

Following the attack on a Berlin Pride festival, the focus in Germany is turning to Islamist terrorism. An expert warns: Looking only at Islamists overlooks the parallels with right-wing extremism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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