Mutual Aktie
WKN: A0BLZW / ISIN: JP3909550000
|
02.08.2026 16:39:19
Germany: Islamism and right-wing extremism — a story of mutual radicalization
Following the attack on a Berlin Pride festival, the focus in Germany is turning to Islamist terrorism. An expert warns: Looking only at Islamists overlooks the parallels with right-wing extremism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!