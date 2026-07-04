JAB Holdings Aktie
WKN DE: 938743 / ISIN: GB0006164072
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04.07.2026 02:55:22
Germany: Merz rebukes Trump jab over defense at Baltic event
In a meeting with Baltic leaders, Germany's Chancellor Friedrich Merz played up Germany's defense spending. It comes after new criticism from President Donald Trump that Germany is lagging behind other NATO allies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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