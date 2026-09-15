Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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15.09.2026 19:39:26
Germany: Merz's CDU comes out on top in Lower Saxony polls
The Christian Democrats have emerged as the strongest party following local elections in the state of Lower Saxony. The vote was closely watched as an indicator of the strength of the far-right AfD, which came in third.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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