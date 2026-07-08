RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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08.07.2026 17:27:22
Germany: 'Shock' rise in drug deaths among under 30s
The number of drug-related deaths remains at a record high in Germany, with the victims getting younger and younger. Many deaths are related to new, increasingly dangerous substances such as synthetic opioids.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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