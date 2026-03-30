Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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30.03.2026 16:27:20
Germany: Stranded Humpback whale has 'barely moved' in Baltic Sea, is reacting less to stimuli
The stranded whale barely moved overnight, despite a period with higher water levels presenting an opportunity. Rescuers said it was reacting less to stimuli and breathing much less frequently — signs of deterioration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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