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Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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30.03.2026 16:27:20

Germany: Stranded Humpback whale has 'barely moved' in Baltic Sea, is reacting less to stimuli

The stranded whale barely moved overnight, despite a period with higher water levels presenting an opportunity. Rescuers said it was reacting less to stimuli and breathing much less frequently — signs of deterioration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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